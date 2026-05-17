نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "Tenacity" حول صمود الإمارات ووحدة شعبها في مواجهة التحديات

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، إطلاق كتاب "Tenacity: The UAE’s Finest Hour" لرجل الأعمال والمؤلف العالمي "أوغي ك. فابيلا الثاني"، والصادر عن "Motivate Media Group"، والذي يتناول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في المنطقة، مسلطاً الضوء على ما أظهرته الدولة من صمود ووعي وطني وتماسك مجتمعي وقدرة استثنائية على مواجهة التحديات بثقة وثبات.

ويستعرض الكتاب الأيام الإحدى والثلاثين الأولى من الهجمات الإيرانية غير المسبوقة عام 2026، من خلال شهادة إنسانية مباشرة يقدمها المؤلف أوغي فابيلا، الذي اختار البقاء في دبي طوال فترة الأزمة، ناقلاً تفاصيل المشهد من قلب الحدث، ومستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل داخل الأسواق الناشئة ومناطق النزاعات، من روسيا بعد الاتحاد السوفيتي إلى أوكرانيا خلال الحرب.

ويسلط الكتاب، من خلال هذه الرؤية القريبة من تفاصيل الأحداث، الضوء على القيم التي شكلت جوهر التجربة الإماراتية خلال تلك المرحلة، وفي مقدمتها الصمود، وسرعة اتخاذ القرار، وبعد النظر، والتلاحم المجتمعي، والثقة الراسخة بالمستقبل، إلى جانب قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة أداء دورها بكفاءة عالية رغم الظروف الاستثنائية.

كما يتناول الكتاب الكيفية التي واصلت بها دولة الإمارات إدارة القطاعات الحيوية بكفاءة واستقرار؛ حيث استمرت الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بصورة طبيعية، في مشهد عكس جاهزية الدولة وقوة مؤسساتها وثقة المجتمع بقيادته، إلى جانب ما أظهره المجتمع الإماراتي من تضامن ووحدة ومسؤولية وطنية خلال تلك المرحلة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في مقدمة الكتاب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج عالمي في الحكمة والجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن سموه يجسد نموذج القائد صاحب الرؤية الإستراتيجية والإيمان العميق بقدرات الإنسان الإماراتي، والحرص الدائم على أن يكون أبناء الوطن في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الدولة وطموحاتها المستقبلية.

وأضاف معاليه أن صاحب السمو رئيس الدولة، يواصل ترسيخ بيئة وطنية قائمة على الفخر والانتماء والثقة بالمستقبل، بما يعزز الاستقرار والتلاحم المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكداً أن رؤية سموه الحكيمة أسهمت في جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والانفتاح والتقدم، ورسخت مكانتها كدولة تؤمن بالسلام والتعاون الإنساني وبناء الشراكات الحضارية مع شعوب العالم المختلفة.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى أن أوغي فابيلا لا يكتب بصفته مراقباً بعيداً، بل كشاهد اختار أن يقف متضامناً مع دولة الإمارات خلال مرحلة استثنائية، وهو ما منح الكتاب بعداً إنسانياً وواقعياً عميقاً، عكس صلابة الإمارات ورؤيتها وقدرتها على تجاوز التحديات بثقة وثبات، كما أبرز قوة العلاقة بين القيادة والمجتمع وروح التضامن والمسؤولية الوطنية التي ميزت تلك المرحلة.

وأكد معاليه أن عنوان الكتاب "Tenacity" يجسد بدقة روح الإمارات، فالثبات لا يعني مجرد التحمل، بل القدرة على مواجهة التحديات بثقة، والحفاظ على الوحدة والكرامة، والاستمرار في التقدم بوضوح رؤية وإرادة قوية، مشيراً إلى أن الدروس التي يقدمها الكتاب تتجاوز حدود دولة الإمارات لتشكل رسالة ملهمة للعالم في القيادة والصمود وإدارة الأزمات.

من جانبه، قال إيان فيرسيرفيس، الشريك المسؤول ورئيس التحرير في "Motivate Media Group"، إن الكتاب يمثل توثيقاً مهماً للحظة استثنائية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم رؤية نادرة تجمع بين خبرة رجل الأعمال العالمي ونظرة شاهد عاش تفاصيل الأزمة من داخل الدولة، مضيفاً أن العمل يجسد روح الشجاعة والتضامن والقيم التي تميز المجتمع الإماراتي.

يُذكر أن "أوغي ك. فابيلا الثاني" هو خريج جامعة ستانفورد، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة VEON، المشغل الرقمي العالمي الذي يخدم أكثر من 205 ملايين متعامل في الأسواق الناشئة، كما أصبح في سن الثلاثين أصغر رئيس مجلس إدارة لشركة مدرجة في بورصة نيويورك، وهو رقم قياسي لا يزال قائماً حتى اليوم.

ويتوافر كتاب "Tenacity" في المكتبات الكبرى في دولة الإمارات وعبر المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك "Books Arabia" و"Amazon UAE".