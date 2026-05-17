"طرق دبي" تنجز 80% من مشروع نفق شارع الخليج

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 80% من مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية قدرها 12000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويأتي تنفيذه ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد تنفيذ نفق الخليج، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يُعدّ من أضخم المشاريع، التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية أهمها جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدّر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030م".

وأضاف الطاير: "يتضمن المشروع تنفيذ نفق بطول 1650 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لتوفير حركة مرورية حرة للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير الدوارات على شارعي القاهرة – الوحيدة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الممزر، مشيراً إلى المشروع يخدم مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية".

الأعمال المنجزة

ولتسريع وتيرة العمل في المشروع، لإنجازه وفقاً للبرنامج الزمني المحدد له في الربع الأخير من العام الجاري، يعمل في المشروع حالياً 14 فريق عمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال تدعيم جوانب الحفر، من خلال إنشاء الجدران الساندة باستخدام تقنية الركائز المتقاطعة: (Secant Piles) في الأعماق الكبيرة، إضافة إلى الركائز اللوحية: (Sheet Piles) في الأعماق المتوسطة، كما تُواصل 4 فرق عمل تنفيذ أعمال حفر النفق على مدار الساعة، بمعدل إنجاز يومي يتراوح بين 5000 و6000 متر مكعب، وسترتفع في المرحلة القادمة إلى 8500 متر مكعب يومياً، وانتهت الشركة المنفّذة للمشروع من المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لجسم النفق بطول 890 متراً، بما يعادل 65% من إجمالي الأعمال، وتتواصل الأعمال في المرحلة الثانية بطول 760 متراً، كما بدأت أعمال تكسية حوائط النفق، بالتوازي مع استكمال رصف الطرق وتوسعتها، وتنفيذ أنظمة الإنارة والإشارات الضوئية، إلى جانب إنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار والري، وأعمال تحويل وحماية الخدمات في منطقة المشروع.

وسجّل المشروع إنجازاً نوعياً ببلوغ إجمالي ساعات العمل المنفذة قرابة 8 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه، وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، وعدم تسجيل أي إصابات مهدرة للوقت، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ وكفاءة إدارة العمليات وِفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك بمشاركة 1591 من المهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب تشغيل 221 معدة وآلية في مواقع العمل.

مساحات فنية

وضمن مبادرة «أنفاق دبي»، سيجري تحويل نفق شارع الخليج إلى لوحة فنية متكاملة تعزز المشهد الجمالي والحضري في دبي، وترسخ حضور الفن في المرافق والبنية التحتية الحيوية للإمارة، بما يعكس الطابع الحضاري والهوية البصرية الحديثة للمدينة.

ويعتمد التصميم، المُقدّم من الفنانة الإماراتية مريم الحثبور، على تجسيد أُفق دبي بأسلوب الرسم المستخدم في العملات الورقية، من خلال خطوط دقيقة وتفاصيل غنية تعكس القيمة التجارية للمنطقة المحيطة بالنفق والهوية العمرانية لمدينة دبي، وتبرز في الوقت ذاته المكانة الاقتصادية والتنموية، التي تتمتع بها الإمارة، وتمتد اللوحة على جدارية النفق لتعرض أبرز المعالم الجديدة في أُفق دبي، وفي مقدمتها جسر إنفينيتي، بحيث تتكشف تفاصيلها تدريجياً أثناء الحركة داخل النفق، لتمنح المستخدم تجربة بصرية ديناميكية وتفاعلية تعبّر عن تطور دبي وابتكارها، وتعكس قدرتها على دمج الفن بالفضاءات الحضرية بصورة مبتكرة.

وسيجري تنفيذ جدارية النفق باستخدام الموزاييك، نظراً لما تتميز به هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وكفاءة عالية وعمر افتراضي طويل، إلى جانب قدرتها على الحفاظ على جودة العمل الفني واستدامته على المدى البعيد.

قيد التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، انتهت عام 2025، من أعمال تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، وتنفذ حالياً مشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث يجري تنفيذ جسر يعبُر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزوّد بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي.