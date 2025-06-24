الإمارات تستعرض في فيينا تجربتها الرقابية على الصادرات



شاركت الإمارات في الإحاطة الفنية المعززة لمنظمة واسنار بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي شهدت حضور وفود من 31 دولة من كبرى الدول المصدّرة والمستوردة للعتاد العسكري.

وترأس وفد الدولة «مكتب الأسلحة والمواد الخطرة»، ممثلاً عن الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات.

وخلال الفعالية، قدّم الدكتور محمد عبيد العميمي عرضاً شاملاً بعنوان: «القيمة الاستراتيجية للاستفادة من المنظمات الدولية في تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الصادرات»، وسلّط فيه الضوء على منظومة الرقابة الوطنية المتقدمة للدولة، وأطرها التشريعية والتنظيمية، وآليات التنسيق المؤسسي الفعالة بين الجهات الوطنية المعنية.

وتناول العرض أبرز الممارسات الإماراتية في إصدار التراخيص، ورقابة العبور وإعادة التصدير، إضافة إلى جهود الدولة في نشر الوعي وبناء القدرات، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية.

كما استعرض الدكتور العميمي التقدم المحرز في مواءمة القوائم الوطنية للسلع المقيدة مع قوائم واسنار، وتكاملها مع رموز النظام المنسق الجمركي (HS Code).

وطرحت الإمارات مقترحاً لتوثيق التعاون بين منظمة واسنار ومنظمة الجمارك العالمية وحظي العرض بإشادة واسعة من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية الدور الإماراتي المتنامي في منظومة عدم الانتشار، وجهود الدولة المتميزة في بناء نظام رقابي فعّال يعزز الاقتصاد الوطني.