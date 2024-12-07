ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح الشحي وحفل زفاف حمد بن حمضة

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم أحمد سعيد محمد عليوه الشحي بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة سعيد راشد علي بن مالك الشحي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة غليلة برأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

كما حضر سموه، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه العميد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بمناسبة زفاف نجله حمد، إلى كريمة سعيد خلفان سعيد الكعبي. وبارك سمو ولي عهد أم القيوين للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.