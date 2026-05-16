قرقاش: ترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية للإمارات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتمثل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتمثل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا".