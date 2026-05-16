حاكم رأس الخيمة يبحث والقنصل العام الفرنسي علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية، الذي قدِم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، وبحث معه سُبل تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر جان كريستوف باري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد.