نيابتا دبي والشارقة تتبادلان الخبرات في مجالات الأنظمة الذكية

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من النيابة العامة بالشارقة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجالات الأنظمة الذكية وتعزيز التكامل التقني للمنظومة القضائية.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية بما يسهم في ترسيخ التعاون المشترك وتحقيق نتائج نوعية تدعم المصالح والأهداف المشتركة للطرفين. وكان في استقبال الوفد المستشار خالد الزرعوني، المحامي العام الأول بنيابة بر دبي، والمستشار محمد حسن عبدالرحيم، المحامي العام الأول بنيابة ديرة.

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي والربط الإلكتروني وتطوير البنية التقنية، وفي مقدمتها مشاريع ومبادرات النيابة العامة المعتمدة لدعم سير العمل القضائي.

كما اطلع الوفد الزائر على الخطة الاستراتيجية للدائرة ومنهجيات العمل المؤسسي وآليات ضبط الجودة، وأفضل الممارسات المتبعة في تطوير العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب توجهات الحكومة في تبني مفاهيم التميز والابتكار والاستدامة المؤسسية.