جامعة عجمان تطلق 20 برنامجاً أكاديمياً لمواكبة متطلبات سوق العمل





أطلقت جامعة عجمان أكثر من 20 برنامجا أكاديميا جديدا مصممة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، كما افتتحت مرافق حديثة ومتطورة داخل الحرم الجامعي، في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والتميّز الأكاديمي، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات في الإمارات والمنطقة.

وتشمل البرامج الجديدة تخصصات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم، والإعلام، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كشريك عالمي وترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات التنموية.

ومن بين أبرز البرامج الجديدة، برنامج الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، الذي يأتي مدعومًا بكفاءات أكاديمية مصنفة ضمن أفضل 0.5% و2% من العلماء عالميًا، إلى جانب برامج أخرى مثل دكتور الصيدلة، وماجستير تحليلات الأعمال، وبرامج مهنية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

ودشنت الجامعة مؤخرًا مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي، الذي يوفر تجربة تعليمية متقدمة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة، بما يعزز التعلّم العملي والتفاعلي لدى الطلبة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية، الذي يتيح لطلبة الصيدلة والعلوم الصحية اكتساب خبرات عملية في تصنيع الأدوية وضبط الجودة وتطوير المنتجات الدوائية.

ويعد مركز جامعة عجمان الطبي من ضمن المرافق الحديثة التي توفرها الجامعة لتعزيز المهارات والمعرفة التطبيقية، والذي يشكّل إضافة مهمة إلى منظومة الرعاية الصحية والتعليمية في إمارة عجمان، إذ يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة لأفراد المجتمع، إلى جانب دوره في دعم تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التكامل بين التعليم التطبيقي واحتياجات القطاع الصحي.ويقدّم المركز منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتخصصة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، تشمل طب الأسنان، والأمراض الجلدية، والتجميل، والليزر، والعناية بالصحة العامة، ضمن بنية تحتية حديثة وتجهيزات طبية متقدمة، كما يوفّر بيئة تدريب سريرية متكاملة لطلبة التخصصات الصحية.