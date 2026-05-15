محمد بن راشد يدشن المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في الجداف

  • أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبنى "الشراع" المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "دشَّنا مبنى "الشراع" المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف… أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم… 110 آلاف مستشعر ذكي وأكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية و3200 جهاز شبكي لإنتاج أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً.. بقدرة إنتاجية للكهرباء تبلغ 5 ميجاوات موزعة بين نظامين رئيسيين من الألواح الكهروضوئية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أيقونة معمارية عالمية تجسّد ريادة دبي في الابتكار والاستدامة… نموذج ملهم في الاستدامة وكفاءة الطاقة وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان".