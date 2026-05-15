قرقاش: العلاقة الإيجابية بين أمريكا والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن النظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى لا إلى التصعيد والانقسام، مضيفا أن العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تبقى مصلحة عالمية سياسية واقتصادية لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ونحن نتابع نتائج قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، تبقى العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "فالنظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام".