ريم الهاشمي: شراكة الإمارات والهند تتجه نحو 200 مليار دولار

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والهند، مشيرة إلى أن الروابط بين الشعبين باتت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية لكل إماراتي تقريباً، سواء من خلال التجارة أو الثقافة أو الطب التقليدي، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات.

وقالت الهاشمي، في مقابلة مع وكالة ANI الهندية، إن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية متنامية تقوم على التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي، مؤكدة أنه «إذا سألت أي إماراتي، فمن المرجح أن تجد أن لديه نوعاً من الارتباط بالهند بشكل أو بآخر».

وأوضحت أن هذا الارتباط يمتد إلى جوانب عديدة من الحياة اليومية، بدءاً من الملابس والتوابل وحتى المعرفة التقليدية بالأعشاب والطب الشعبي، مضيفة أن كثيراً من العائلات الإماراتية لديها تجارب مرتبطة بالسفر إلى الهند للعلاج أو الاستفادة من خبراتها في الطب التقليدي.

وأكدت الهاشمي أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الماضية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي وصفتها بأنها محطة تاريخية في مسار التعاون بين البلدين، وأشارت إلى أن الاتفاقية ساهمت في تحقيق هدف تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 100 مليار دولار، فيما يعمل الجانبان حالياً للوصول إلى 200 مليار دولار من التجارة الثنائية.

كما شددت على أهمية الجالية الهندية في الإمارات، موضحة أن وجود ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون هندي في الدولة يعزز من التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين، قائلة إن «الإمارات والهند تتعلمان باستمرار من بعضهما البعض، وهذا ما يجعل العلاقة أكثر قوة وتميزاً».

وتطرقت معاليها إلى آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لافتة إلى أن البلدين يعملان بشكل وثيق لاستكشاف فرص جديدة للنمو والتكامل الاقتصادي.

وأشادت الهاشمي بمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي قبل سنوات، معتبرة أنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة، ويفتح المجال أمام شراكات أوسع في المستقبل.

وأضافت: “نحن نبحث عن مشاريع مشتركة في مجالات مثل الحوسبة الفائقة والحوسبة الكمية، لأننا نؤمن أن لدى الهند ليس فقط القدرة التقنية، بل أيضا الطموح والرؤية، ولدينا نحن أيضا ذلك. وعندما نعمل معا في هذا المجال، يمكننا خلق قيمة تخدم شعبي البلدين ومنطقتينا”.

واختتمت حديثها بالإشادة برئيس الوزراء الهندي، قائلة إنه يمثل “كنزا حقيقيا” لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.

وأضافت: “نترقب بحماس كبير زيارة رئيس الوزراء مودي، إنه شخصية محورية في علاقة الصداقة والشراكة طويلة الأمد، ويمثل قيمة كبيرة لقيادة وشعب دولة الإمارات”.