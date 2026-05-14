الإمارات

مكتوم بن محمد: برؤية رئيس الدولة تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد

  • سموه: الرابع عشر من مايو 2022 لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه في الرابع عشر من مايو 2022 تولّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظةً فاصلةً في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديداً لعهدٍ راسخٍ ووفاءً لمسيرةٍ وطنيةٍ مستمرة، وامتدادً أصيلاً لإرثٍ عريق.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "في الرابع عشر من مايو 2022 تولّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظةً فاصلةً في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديداً لعهدٍ راسخٍ ووفاءً لمسيرةٍ وطنيةٍ مستمرة، وامتدادً أصيلاً لإرثٍ عريق".

وأضاف سموه: "برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقةٍ نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد".