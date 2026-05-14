الإمارات تستعرض بواشنطن إنجازاتها في تأمين أشباه الموصلات

ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الحساسة، الناشئة والمتقدمة، ومناقشة فرص اقتصادية جديدة.

وشارك شرف في جلستين ضمن معرض الذكاء الاصطناعي «AI Expo» الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما عقد لقاءات مع مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، وإيثان كلاين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية.

وشهد معرض الذكاء الاصطناعي مشاركة نخبة من قادة القطاع لمناقشة أحدث التطورات التقنية والسياسات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض بحضور معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أحدث إنجازات الإمارات في مجال تأمين أشباه الموصلات المتقدمة أمام المشاركين في المعرض.

لقاءات

كما عقد مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لقاءات مع عدد من قادة القطاع ومراكز الفكر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث سلّط خلال اللقاءات الحديث حول الشراكة التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وما تتميز به من رؤية مستقبلية والتزام بدعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاستثمار، والذي تجلى في إطلاق «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الشامل» بسعة 5 جيجاوات، والذي يُعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة وسيسهم بدعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الأهداف المشتركة في قطاع التكنولوجيا، ومن خلال الاستثمار بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة عبر المؤسسات الاستثمارية خلال السنوات الـ10 المقبلة لتسريع وتيرة النمو والابتكار والتقدم التكنولوجي لدى البلدين.

وأكد التزام الإمارات بالحفاظ على مكانتها الرائدة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً منفتحاً ومسؤولاً وجاذباً للاستثمارات، وشريكاً موثوقاً به دولياً، كما ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق بيئة اقتصادية حيوية وشاملة قادرة على تعزيز التقدم على المدى الطويل.