12 مجالاً لتعزيز التعاون بين الإمارات وفيتنام

ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، أعمال الدورة الـ6 للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي عُقدت في أبوظبي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، مؤكدين الالتزام المشترك بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرضت اللّجنة المشتركة سبل تعزيز التعاون في 12 لجنة فرعية تغطي مجالات: الشؤون الخارجية، الدفاع والأمن، العلوم والتكنولوجيا، الفضاء، الطاقة، الثقافة والسياحة، التعليم، الأمن الغذائي والزراعة، التجارة والاستثمار، الصحة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية والاستراتيجية.

وفي كلمته، أكد عمران شرف أن العلاقات الإماراتية - الفيتنامية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون وترجمة تطلعات البلدين والشعبين الصديقين إلى مبادرات ومشاريع ملموسة تدعم التنمية والازدهار المشترك.

ويجسّد انعقاد اللجنة المشتركة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد حرصهما على تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافية.

من جانبها، أشادت فان ثي ثانغ بما تشهده العلاقات بين جمهورية فيتنام الاشتراكية والإمارات العربية المتحدة من زخم متنامٍ وتعاون متطور في مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية اللجنة كمنصة فاعلة لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية. كما أعربت عن تطلع بلادها إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشهدت العلاقات الإماراتية - الفيتنامية خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أصبحت فيتنام أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، مع تسجيل نمو متسارع في حجم التجارة غير النفطية.

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2026، باعتبارها محطة محورية في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، وخطوة مهمة نحو تعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.