4.7 مليون مستفيد من مبادرات "كهرباء دبي" الإنسانية خلال النصف الأول

سجل موظفو وموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال النصف الأول من العام الجاري 14 ألفا و528 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 4 ملايين و763 ألفا و973 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها .

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أطلقت الهيئة 19 مبادرة مجتمعية خلال هذه الفترة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تتبنى إستراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، وتحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملها وأنشطتها.

وأطلقت الهيئة بين عامي 2013 و2023، ما مجموعه 438 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفوها وموظفاتها 232 ألفا و973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم.وفي عام 2023، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.55%.