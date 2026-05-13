دفاع مدني دبي ينال شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد»

حصلت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي على شهادة «برنامج البيئة الصديقة لذوي التوحد» «AFP»، الحاصلة على اعتراف دولي من مجلس الاعتماد الدولي لتحليل السلوك التطبيقي (QABA)، التي يمنحها مركز دبي للتوحد للجهات التي تستوفي المعايير والمتطلبات الخاصة بجاهزية الموظفين والمرافق والخدمات لاستقبال وخدمة أصحاب الهمم من ذوي التوحد.

وتسلم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، الشهادة من محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد، وذلك في مقر القيادة العامة، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد الفريق المطروشي أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع أصحاب الهمم على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الدفاع المدني بدبي يسعى دائماً لتوفير بيئة مؤهلة تنسجم مع استراتيجية دبي «مجتمعي.. مكان للجميع» والسياسة الوطنية للدولة لتمكين أصحاب الهمم.

وقال إن حصولنا على هذه الشهادة يعكس حرصنا المستمر على تطوير منظومة خدماتنا وتبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة، لضمان الدمج الشامل لأصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم، وبما يرسخ مكانة الدفاع المدني كجهة صديقة وممكنة لجميع فئات المجتمع ضمن مسؤوليتنا المجتمعية.

وأشاد محمد العمادي بجهود القيادة العامة للدفاع المدني بدبي وسعيها الحثيث لتطوير مرافقها وخدماتها بما يلبي احتياجات ذوي التوحد على أكمل وجه، مؤكداً أن منح هذه الشهادة جاء بعد عمليات مراجعة وتدقيق دقيقة شملت كفاءة الأفراد وجاهزية المرافق لتقديم تجربة آمنة وسلسة.

وأضاف العمادي أن مركز دبي للتوحد يلتزم من خلال برنامج «البيئة الصديقة لذوي التوحد» بدعم الأهداف التنموية للإمارة، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، عبر مساعدة المؤسسات على فهم واستيعاب متطلبات فئة ذوي التوحد ودمجهم بفعالية في النسيج المجتمعي.

ويعزز الاعتماد سجل الدفاع المدني بدبي في مجال التميز المؤسسي والريادة في تقديم خدمات استباقية تراعي التنوع المجتمعي، ما يسهم في تحقيق السعادة والأمان لجميع القاطنين والزوار في إمارة دبي.