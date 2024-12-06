"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون البرلماني مع السويد

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي داغ فيليب هارتاليوس، نائب وزير الخارجية بمملكة السويد، سبل تعزيز التعاون البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة السويد في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على أهمية التعاون البرلماني واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في العمل جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية للدول.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية واستقرار المنطقة؛ حيث أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، نهج دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش، الذي يعتبر من القيم الأصيلة التي تجذرت مع تأسيس دولة الاتحاد، وحرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

بدروه أكد معالي نائب وزير الخارجية السويدي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة وبالنهضة التي تشهدها الدولة والبيئة الاستثمارية والتجارية التي توفرها والتي كان لها دور في وجود العديد من الشركات السويدية، متمنيا لدولة الإمارات بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاتحاد المزيد من الازدهار والتقدم.

حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وفريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة.