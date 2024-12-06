بلدية دبي تُطلق الموسم الرابع من سوق المزارعين في الحديقة القرآنية

تنطلق غداً السبت 7 ديسمبر الجاري، فعاليات الموسم الرابع من سوق المزارعين؛ إحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي تُنظمها بلدية دبي لأول مرة في الحديقة القرآنية، والتي ستستمر فعالياتها حتى 22 فبراير 2025.

ويُمثل سوق المزارعين مبادرة مجتمعية وترفيهية تنظمها البلدية في إطار جهودها الهادفة إلى دعم المزارعين المواطنين، وتعزيز قطاع الزراعة الإنتاجية المحلية، الذي يُعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية في هذا السياق، تعزيزاً لريادة الإمارة وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة عبر تنظيم المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية.

ويتميز سوق المزارعين بوجود منافذ بيع للمزارعين وأصحاب المشاريع المصاحبة مخصصة لعرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات الألبان، ومنتجات المشاريع المنزلية على الجمهور وبيعها مباشرةً، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، وكذلك تعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "منذ الموسم الأول لسوق المزارعين هدفت بلدية دبي إلى جعله منصة متكاملة وشاملة تجمع المزارعين الإماراتيين في مكانٍ واحد، وتوفر لهم مساحة لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم الزراعية العضوية من المزرعة إلى المستهلك مباشرة. ورسّخ السوق موقعه ضمن أهم الفعّاليات المجتمعية السنوية في حدائق دبي وخاصةً في فترة الشتاء، وبات يتمتع بطابع وبعد اجتماعي واستثماري ووطني، إذ يُعد واحداً من الأجندة الثرية لبرنامج "مزارع دبي" الذي يهدف إلى دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة. كما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، وكذلك يتكامل مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الهادف إلى تعزيز ريادة القطاع الزراعي، ورفع جَودة المنتج الزراعي المحلي والحفاظ على استدامته".

وأضاف قائلاً: "نتوقع أن يحقق الموسم الرابع حضوراً ومشاركةً لافتة من سكان ومقيمي وسياح الإمارة، خاصةً في ظل توفر العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المُصاحبة للسوق طيلة فترة إقامته، والتي توفر مساحة لأفراد العائلة تجمع ما بين الحصول على أفضل المنتجات الزراعية المحلية بأسعار تنافسية والاستمتاع بأجواء السوق الفريدة".

وتوفر بلدية دبي جملةً من التسهيلات للمشاركين في سوق المزارعين، ومنها منافذ بيع بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والورش التوعوية، وعربات الطعام وغيرها. كما تعمل على تكثيف دعم المشاريع الزراعية في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن القطاع الزراعي المحلي، وذلك عبر فتح قنوات تسويق أوسع للترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأعمال المنزلية. وكذلك تقديم خدمات متكاملة للمزارعين من استشارات، ودورات، وإرشادات زراعية.

يذكر أن عدد زوار سوق المزارعين وصل إلى 143,569 زائراً منذ افتتاح وحتى اليوم، إضافةً إلى 135 مستفيد من المزارعين الذين شاركوا في فعاليات مواسمه الثلاث السابقة.