عطلة العيد 9 أيام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 25 مايو 2026 حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، (9 أيام مع احتساب أيام الإجازة الأسبوعية)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 يونيو 2026.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية.