"بلووم القابضة" تستعرض مشاريعها الكبرى في أبوظبي والعين خلال "أديس 2026"





استعرضت بلووم القابضة، خلال مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، مشاريعها التطويرية الكبرى في أبوظبي والعين، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع مسيرة التنمية العمرانية المستدامة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل.

وأكد كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة "بلووم القابضة"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة الشركة في القمة للعام الثاني على التوالي تعكس التزامها المتواصل بالمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أن المشاريع العقارية الكبرى تتطلب شراكات فاعلة ورؤية تنموية بعيدة المدى، لا سيما في المشاريع ذات النطاقات التطويرية الواسعة.

وقال إن "بلووم القابضة" تُعد من المطورين الرئيسيين في أبوظبي، حيث تنفذ مشاريع ضخمة وفق أعلى المعايير العمرانية، لافتاً إلى أن مشروع "بلووم ليفينج" يمتد على مساحة تصل إلى 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية ضمن أربع مراحل تطويرية متكاملة تشمل مرافق خدمية وتجارية متنوعة.

وأضاف أن الشركة تطور كذلك، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مشروع "المطلاع" في مدينة العين، والذي يمتد على مساحة خمسة ملايين متر مربع، ويوفر نحو 2250 مسكناً مخصصاً للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر الإماراتية وتعزيز الاستقرار وجودة الحياة.

وأوضح أن مشروع "المطلاع" يجسد رؤية تنموية متكاملة ترتكز على توفير مختلف الخدمات والمرافق الحيوية داخل المجتمع السكني، حيث يضم مدرسة حكومية وأخرى خاصة، وثلاثة مساجد، ومركزاً تجارياً، ومستشفى، إلى جانب المساحات الخضراء والبنية التحتية والمرافق الخارجية التي توفر بيئة معيشية مستدامة ومتكاملة للسكان.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار واكيم إلى أن العالم يشهد اهتماما متناميا بتقنيات الـAI ودورها في تطوير التكنولوجيا وأساليب العمل، مؤكداً أنها تمثل أداة داعمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الإنجاز والابتكار، مع التشديد على أن الإنسان سيظل محور التنمية والحياة الواقعية، وأن احتياجات الناس المرتبطة بالسكن والاستقرار والراحة لا يمكن أن يستبدلها العالم الافتراضي، ما يستوجب تحقيق توازن مدروس بين التطور التقني ومتطلبات الحياة الإنسانية.