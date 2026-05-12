بتوجيهات محمد بن سعود.. إطلاق "دورة السنع الصيفية" للناشئة في مجالس رأس الخيمة





بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعلنت إمارة رأس الخيمة عن إطلاق "دورة السنع الصيفية" المخصصة للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، والتي ستُقام في مختلف المجالس التابعة للإمارة، بهدف ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والتقاليد الموروثة في نفوس الأجيال الناشئة.

وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، إن استثمارنا الحقيقي هو بناء أجيال تعتز بهويتها، فالسنع ليس مجرد بروتوكول ثقافي أو تراثي بل هو دستور أخلاقي وقيم ورثناها لننقلها للأجيال القادمة وحفاظا على الموروث الشعبي المجتمعي، والمجالس تظل مدارسنا الأولى التي نفتح أبوابها اليوم لغرس قيم الاحترام والولاء، ليكون الناشئة خير سفراء لثقافة وطنهم.

وأضاف سموه، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الهوية الوطنية، وفي ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وضمان استدامة موروثنا الثمين كركيزة أساسية لمستقبل الأجيال القادمة.

تأتي هذه الدورة كجزء من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى استثمار العطلة الصيفية في تعزيز الهوية الوطنية، حيث تركز المحاور التدريبية على تعليم الأبناء آداب "السنع" التي تشمل طرق الاستقبال، وآداب المجلس، وكيفية التعامل مع كبار السن، وفنون الضيافة العربية، إلى جانب تعميق الروابط الاجتماعية بين أبناء المنطقة الواحدة.