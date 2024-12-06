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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

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وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ألكسندر ستوب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بيتري أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا.