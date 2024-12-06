(طرق دبي) تفوز بجائزة رؤية إدارة الطاقة لعام 2024

حازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة رؤية إدارة الطاقة لعام 2024 من المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.

جاءت هذه الجائزة تقديرًا لتقديم الهيئة دراسة حالة حول نظام إدارة الطاقة ISO 50001، ودورها البارز في تعزيز الممارسات المستدامة لإدارة الطاقة وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي.

وتسلط هذه الجائزة المرموقة الضوء على الإسهامات الكبرى للهيئة في تعزيز الوعي العالمي حول فوائد أنظمة إدارة الطاقة المعتمدة على مواصفة ايزو 50001، وتُظهر الجائزة مكانة الهيئة في طليعة حركة الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز أفضل الممارسات الدولية، ومساهمتها في التحول نحو اقتصاد عالمي قائم على الطاقة النظيفة.

لقد أسهم تبني هيئة الطرق والمواصلات لمواصفة ISO 50001 في تحقيق فوائد متعددة تتعلق بإدارة الطاقة، حيث عملت الهيئة على تطوير استراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050 التي أعلنَ عنها في عام 2022، وتهدف إلى إنشاء وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات والبنية التحتية المرتبطة بها بحلول عام 2050.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم. ويعكس التزام الهيئة بكفاءة الطاقة والاستدامة التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات في تحقيق هذه الفوائد العالمية المهمة.

وتأتي جائزة إدارة الطاقة في سياق جهود المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة لتكريم المنظمات المتميزة في تنفيذ أنظمة كفاءة الطاقة، والمساهمة في تبادل المعارف العالمية في إدارة الطاقة.

ونالت الهيئة هذا التقدير بموجب تقديم دراسة حالة شاملة توضح كيفية دمج أنظمة إدارة الطاقة بشكل فعال في العمليات التشغيلية القائمة، وبذلك، لم تكتفِ الهيئة بتحقيق تحسن كبير في استغلال الموارد وتوفير الطاقة، بل أكدت أيضًا التزامها المستمر بتحسين أدائها في مجال الطاقة.

وأفادت المهندسة ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات: "يُعَدُّ الفوز بهذه الجائزة العالمية للريادة في إدارة الطاقة دليلاً على التزام الهيئة الراسخ بالتنمية المستدامة. ومن خلال دمج أنظمة إدارة الطاقة في عملياتنا، لا نسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة فحسب، بل نسهم كذلك في تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في خلق مستقبل أكثر نظافة واستدامة، وبفضل تطبيقنا لمواصفة ايزو 50001، تمكنا من تحسين استغلال الموارد وتقليل الانبعاثات، والمساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة."

ومن خلال نهجها المبتكر في إدارة الطاقة، تواصل هيئة الطرق والمواصلات سعيها للمواءمة مع أهداف دبي للاستدامة، في الوقت الذي تلهم المؤسسات الأخرى حول العالم لاعتماد ممارسات الطاقة النظيفة. وتجسد هذه الجائزة أيضاً ريادة الهيئة في تعزيز مستقبل مستدام، والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي وحماية البيئة.