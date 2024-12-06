4,7 ملايين مستفيد من مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الإنسانية

أسهم تشجيع هيئة كهرباء ومياه دبي موظفيها على الانخراط في مجال العمل التطوعي والإنساني في تسجيل موظفي وموظفات الهيئة 14,528 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 4,763,973 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

وأطلقت الهيئة 19 مبادرة مجتمعية خلال هذه الفترة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و"أجندة دبي الاجتماعية 33"، نواصل سعينا لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني وتعزيز أثره المستدام. ونحرص على الاضطلاع بمسؤولياتنا المجتمعية وتعزيز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. ونتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، ونحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملنا وأنشطتنا. ونوفر كافة السبل والتسهيلات لتشجيع الموظفين على رد الجميل للمجتمع، وترسيخ أواصر المجتمع المتعاضد والمتماسك في دبي، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، القائم على الخير والإحسان والرحمة."

وبين عامي 2013 و2023، أطلقت الهيئة 438 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 232,973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وفي عام 2023، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.55%.

وانسجاماً مع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها، تتيح الهيئة من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي "أتطوع" لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي. كما يعمل دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي على صقل قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية.

حملة "مير الخير الرمضاني" 2024

شارك موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية 2024 التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، في شهر رمضان المبارك. وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة جمع 831 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.

يوم زايد للعمل الإنساني

في إطار الاحتفاء بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة داخلية لمنح الفرصة للموظفين للتبرع والمشاركة في إنجاز بئر "زايد الخير" في جمهورية مالاوي لخدمة أكثر من 10 آلاف شخص، وتزويد مسجد وعيادة ومدرسة بالطاقة النظيفة في إحدى قرى جمهورية بنين.

وشاركت الهيئة أيضاً في مبادرة تطوعية بتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف مناطق دبي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات. شهدت الفعالية مشاركة 129 متطوعاً من الهيئة الذين قاموا بتوزيع وجبات الإفطار وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

برنامج تدريبي لأبناء الموظفين

يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي التدريبي إلى استقطاب أبناء الموظفين للتطوع في البرامج والمشاريع المجتمعية التي تنظمها الهيئة لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة. وقد استقطب البرنامج منذ إطلاقه عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 قرابة 100 متطوعاً وبلغ عدد الساعات التطوعية 4,457 ساعة.

مبادرة "لأجيالنا القادمة"

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثالثة من مبادرتها الإنسانية "لأجيالنا القادمة" الهادفة إلى تجهيز وتوزيع 2,500 حقيبة مدرسية لطلبة المدارس من الأسر ذات الدخل المحدود وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي. وتأتي هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي حيث تم توزيع 1,700 حقيبة دراسية بمشاركة فاعلة من الشركات التابعة للهيئة وعدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

مبادرة "الحقيبة المدرسية"

جرياً على عادتهم في كل عام، تطوع موظفو الهيئة بشراء الحقائب المدرسية وأدوات القرطاسية والأجهزة اللوحية إلى الطلبة ذوي الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم، بالتعاون مع عدة مؤسسات ذات النفع العام.