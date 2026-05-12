سلطان القاسمي يتسلم شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة "مدينة صديقة للطفل" من "اليونيسف"

تسلّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل، من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

جاء ذلك خلال استقبال سموه، لنا الوريكات، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء بالوفد، مشيراً سموه إلى أن إمارة الشارقة تعمل منذ عقود طويلة ضمن برامجها المتنوعة في مختلف المجالات والاتجاهات، وفق خطط منهجية وعلمية وعملية لدعم الأسرة والعناية بالطفل والأم، إيماناً بأن بناء المجتمع يبدأ من تنشئة الطفل بطريقة صحيحة وتربيته التربية الصالحة.

وأثنى سموه على التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجالات الطفل والأسرة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مما يسهم في تطوير إمكانيات إمارة الشارقة، ودفع برامجها لتكون على أعلى المستويات والمواصفات العالمية، وذلك لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة للطفل والأسرة، مشيداً بالجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات في إمارة الشارقة للمحافظة على الإنجازات الخاصة بالطفل والأسرة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتنوعة والخاصة بالمشروعات والبرامج التي تعمل عليها إمارة الشارقة في مجالات الطفولة، وحرصها على تبنّي أرقى الممارسات الصديقة للطفل، والالتزام باستدامة المعايير الدولية.

واستعرض اللقاء الخطط والبرامج الخاصة باليونيسف وجهودها الدولية، وأهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات المختصة بمجال الطفولة مما يسهم في الارتقاء ببرامجها وتطويرها.

من جانبها هنأت لنا الوريكات، صاحب السمو حاكم الشارقة، على تجديد شهادة الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل، ما يجسّد التزاماً مؤسسياً راسخاً ومستداماً من إمارة الشارقة بجعل حقوق الطفل ورفاهيته محوراً أساسياً في السياسات والخطط التنموية، يقوم على مواصلة الاستثمار في الأطفال، وتعزيز دورهم شركاء فاعلين في المجتمع، والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة في ظل عالم سريع التحول.

وأشارت إلى أن الشارقة نجحت في ترجمة هذا الالتزام إلى واقعٍ عملي، من خلال إشراك الأطفال واليافعين في المبادرات المجتمعية والحوارات المحلية، بما يُسهم في تطوير سياسات وبرامج أكثر ارتباطاً بواقعهم وأكثر قدرة على تلبية تطلعاتهم، لافتةً إلى أن "اليونيسف" تعتز بشراكتها مع الشارقة، وتتطلع دوماً إلى البناء على هذا التقدم والتعاون لتعزيز نموذج مُلهم على مستوى المنطقة والعالم، يُمكّن كل طفل من تحقيق إمكاناته الكاملة والمساهمة في بناء مجتمعه.

وتقدمت الوريكات، في ختام اللقاء، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على كرم الاستقبال، مشيدةً برؤية وجهود سموه المتواصلة في دعم برامج الطفولة في كافة تخصصاتها مثل التربية والتعليم والاهتمام بالأم والأسرة والأنشطة المختلفة.

ويأتي إنجاز تجديد شهادة الاعتراف بالشارقة "مدينة صديقة للطفل" من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، استكمالاً لحصول إمارة الشارقة على لقب "إمارة صديقة للطفل والعائلة"، في نوفمبر 2025، وهو استحقاقٌ يُجسّد عمق الالتزام المجتمعي والمؤسسي من إمارة الشارقة بتوفير بيئة حاضنة لكل فرد من أفراد الأسرة. ويتزامن هذا الاحتفاء مع "عام الأسرة 2026"، ليؤكد صدارة الشارقة كوجهة عالمية مثالية، تسخّر كافة إمكاناتها لتعزيز الوعي بالسياسات الأسرية والمبادرات النوعية التي تضمن للطفل والعائلة مستقبلاً مشرقاً ومستداماً في ظل منظومة رعاية متكاملة.

حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، رئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وأمل أحمد القطري مدير هيئة الشارقة الصحية، وعدد من كبار المسؤولين.