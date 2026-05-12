تعاونية عجمان تطلق مبادرات وطنية لدعم المنتج الإماراتي

أعلنت تعاونية عجمان، عن إطلاق حزمة من المبادرات الوطنية الجديدة، الهادفة إلى دعم المنتجات والمزارع والمصانع الوطنية، وذلك ضمن توجهها لتعزيز الشراكة مع المنتج المحلي، وتمكينه من الوصول إلى المستهلك بصورة أوسع وأكثر فاعلية، وذلك في خطوة تجسد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه المبادرات، انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير بيئة داعمة للموردين والمزارع والمصانع الوطنية، وتشجيع المستهلكين على الإقبال على المنتجات الإماراتية ذات الجودة والتنافسية العالية.

وتتضمن الحزمة، إطلاق مبادرة "صُنع في الإمارات"، التي تنطلق رسمياً بتاريخ 13 مايو 2026، وتستمر لمدة شهر كامل، حيث سيتم تخصيص شارة تعريفية مميزة على أرفف صالات العرض إلى جانب المنتجات المصنعة داخل دولة الإمارات، بهدف تسهيل تعرف المتسوقين عليها وتعزيز حضورها في مختلف الأقسام.

وتشمل المبادرة، أكثر من 3000 منتج إماراتي متنوع، بما يعكس ما وصلت إليه الصناعة الوطنية من تطور وجودة عالية، وقدرة تنافسية في الأسواق المحلية، إلى جانب منح المتسوقين نقاطاً مضاعفة ضمن برنامج الولاء "جمعيتي"، عند شراء المنتجات المشاركة، في خطوة تهدف إلى تحفيز المستهلكين، على دعم المنتج الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع التعاوني في دعم الاقتصاد المحلي.

كما أعلنت التعاونية، عن إطلاق مبادرة دعم المزارع الوطنية، والتي تتضمن إعفاء المزارع من رسوم التسجيل وتسهيل إجراءات انضمامها للتعاونية، دعماً للمنتج الزراعي المحلي، وتعزيزاً لتوفر المنتجات الوطنية الطازجة في الأسواق.

وتشمل الحزمة كذلك مبادرة دعم المصانع الوطنية، عبر إعفاء المصانع الإماراتية من رسوم التسجيل، بما يسهم في تشجيعها على التوسع وزيادة حضور منتجاتها داخل منافذ البيع التابعة للتعاونية.

وأكدت تعاونية عجمان أن هذه المبادرات، تأتي ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز الشراكة مع المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وترسيخ مكانة المنتج الإماراتي في سلة المستهلك اليومية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات، نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.