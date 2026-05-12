الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، عن اعتماد عقار "باكسفندي" (Baxfendy) المبتكر، ويحتوي على المادة الفعالة "باكسدروستات" (Baxdrostat)، والمطوّر من قبل شركة أسترازينيكا (AstraZeneca).

ويُستخدم هذا الدواء بتركيزيه 1 ملغ و2 ملغ، كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى الذين لا يتمكنون من السيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم بشكل كافٍ.

وتُعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمنح الموافقة لهذا العلاج، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوفير وتسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، وتمكين تبنيها ضمن أطر تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتسرّع اعتماد العلاجات النوعية، بما يواكب تطورات القطاع ويعزز كفاءة الرعاية الدوائية، خاصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد «باكسفندي» على خفض ضغط الدم من خلال تثبيط إنزيم مسؤول عن إنتاج هرمون الألدوستيرون في الجسم، مما يوفر مقاربة علاجية تستهدف الأسباب الجذرية للحالة، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه رغم تلقيهم العلاجات التقليدية.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء: "يمثل اعتماد هذا العلاج خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تمكين الحلول الطبية المتقدمة التي تستهدف الآليات المرضية بدقة، خاصة في الحالات غير المستجيبة للخيارات التقليدية، مع ضمان استمرارية توفره للمرضى دون انقطاع".

وأضافت: "نركز في المؤسسة على تسريع إجراءات الاعتماد والإتاحة وفق نهج تنظيمي مرن، وربطها بالأولويات الصحية الوطنية، بما يضمن وصول هذه الحلول إلى المرضى في الوقت المناسب وتحقيق أثر ملموس في نتائج العلاج. كما يسهم ذلك في تعزيز جاهزية المنظومة للتعامل مع الأمراض المزمنة بكفاءة واستدامة، وينعكس إيجاباً على جودة الحياة ورفاه المجتمع."

من جانبه، أكد سامح الفنجري، رئيس شركة أسترازينيكا في دول الخليج: "يمثل اعتماد دواء «باكسفندي» في دولة الإمارات محطة مهمة في مسار تطوير علاجات مبتكرة لارتفاع ضغط الدم، ويعكس ثقة الجهات التنظيمية في البيانات العلمية التي يستند إليها هذا العلاج، ونتطلع إلى الإسهام في تحسين نتائج علاجات المرضى".

وقال: "نحن ملتزمون بالعمل مع الشركاء في الدولة لضمان إتاحة الابتكارات الدوائية للمرضى، والمساهمة في تحسين نتائج الرعاية الدوائية على المدى الطويل".

ويأتي اعتماد هذا العلاج ضمن جهود مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر العلاجات المبتكرة، بما يعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات. كما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الدوائية وجاهزيتها، انسجاماً مع التوجهات الوطنية نحو بناء نظام دوائي مرن ومستدام يدعم صحة المجتمع.