الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية





أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومع أسر وذوي البحارة المختطفين، ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية.

كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.