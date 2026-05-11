"سند": إنشاء مركز إصلاح محركات الطائرات بقيمة 480 مليون درهم

أعلنت مجموعة سند المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار عن إنشاء مركزها الجديد والمتقدم لإصلاح مكونات محركات الطائرات باستثمار استراتيجي بقيمة 480 مليون درهم (130 مليون دولار) في مجمع صناعة الطيران في منطقة العين. وتهدف «سند» من خلال هذه المنشأة إلى تعزيز حضورها في سوق صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها ورفع قدراتها المتخصصة تلبيةً للطلب العالمي المتنامي على خدماتها. ويسهم هذا الاستثمار في تسريع مسار «سند» نحو أن تصبح خامس أكبر مزود لخدمات صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها في العالم.

وأعلن عن المشروع خلال منصة اصنع في الإمارات 2026، حيث يمثل مركز الإصلاح المتقدم خطوة محورية في مسيرة نمو «سند» تعكس توسع قدراتها بما يتماشى مع نمو الطلب العالمي، وتعزيز مكانتها بقدرات إصلاح متطورة تدعم عروضها المتكاملة لشركات الطيران الإقليمية والعالمية.

وترتكز «سند» في نموها على الطلب المتزايد والشراكات العالمية الوطيدة مع شركات الطيران ومصنعي المحركات. وتقدم الشركة خدماتها حالياً لأكثر من 80 شركة طيران. ففي عام 2025 وحده، أضافت الشركة 24 عميلاً من شركات الطيران، مع توسيع قدراتها وخدماتها لتغطي المحركات التقليدية والحديثة على حد سواء. ويتوقع أن تتضاعف طاقتها الاستيعابية للمحركات أكثر من مرتين خلال العقد المقبل، لترتفع من 230 عملية صيانة في عام 2025 إلى أكثر من 500 سنوياً بحلول عام 2035.

ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه سوق صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها تحولاً هيكلياً، إذ أصبحت عمليات الإصلاح عاملاً حاسماً في تحديد مدة الإنجاز والتكلفة والأداء التشغيلي مع نمو الأساطيل ودخول تقنيات محركات أحدث إلى الخدمة. وفي ظل بروز قدرات الإصلاح المتقدمة والشاملة كميزة تنافسية حاسمة، يمثل مركز سند للإصلاح المتقدم استجابة استراتيجية تدعم خططها طويلة الأمد لتطوير القدرات والتوسع في السوق العالمي.

وتعكس عمليات الإصلاح الحالية في منشآت «سند» هذا الحجم من النشاط، حيث أجرت الشركة في عام 2025 عمليات فحص لأكثر من 43,000 مكوّن للمحركات وإصلاح أكثر من 19,000 منها دعماً لـ230 محركاً من خمس طرازات مختلفة. ويتوقع أن تسهم المنشأة الجديدة في توسيع هذه القدرات بشكل كبير، ليصل حجم المكونات التي يتم إصلاحها إلى نحو 65,000 سنوياً عند وصول هذا المركز إلى طاقته التشغيلية الكاملة.

تمتد المنشأة على مساحة تبلغ نحو 17,600 متر مربع، وبحلول عام 2030 ستوفر المنشأة منصة متكاملة واحدة تشمل جميع منصات المحركات الرئيسية: Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx وGTF.

وبفضل مركزها الجديد، ستتمكن «سند» من تعزيز موقعها ضمن سلسلة توريد الصيانة والإصلاح والعَمرة في العالم، إلى جانب إيجاد مصادر جديدة للإيرادات بتقديم هذا النوع من الدعم الفني والحلول المتقدمة لشركات الطيران والصيانة. وعند اكتماله، سيُرسّخ مكانة «سند» بصفتها مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المستقل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يمتلك هذه القدرات وعلى هذا النطاق، ما يعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: «تعتبر عمليات الإصلاح الخاصة بالمكونات وقطع الغيار عاملاً حاسماً في منظومة صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها. إن حصول (سند) على مثل هذه القدرات المتقدمة يمثل عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا للتوسّع من خلال إضافة قدرات جديدة لقدراتنا الحالية، وتخفيف الاعتماد على الموردين، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا. وهنا تبرز أهمية مركز الإصلاح المتقدم كنقطة مفصلية في دفع طموحنا لمنافسة كبرى شركات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم».

ويعكس تطوير المنشأة في منطقة العين استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية لإمارة أبوظبي عبر إنشاء بنية تحتية مصممةً خصّيصاً لهذا الغرض، وسيسهم في نمو منظومة طيران متكاملة تدعم طموحات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران.

ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 350 فرصة عمل، مع تركيز قوي على الكفاءات والمواهب الإماراتية انسجاماً مع أهداف الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم توطين القدرات عالية القيمة، وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وفي ظل الطلب العالمي المتنامي على صيانة محركات الطائرات، ستحدد القدرات المتخصصة والحلول المتقدمة لصيانة مكونات وأجزاء المحركات ملامح الجيل المقبل من الشركات الرائدة في هذا القطاع. ومن خلال هذا الاستثمار، فإن «سند» تضع نفسها في موقع متقدم يدعم جاهزيتها لنمو الطلب العالمي على خدمات الصيانة، وأداء دور محوري في مستقبل صناعة صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها عالمياً.