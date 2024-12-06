جهات حكومية تناقش حلول تسريع «تصفير البيروقراطية»

ناقشت جهات حكومية اتحادية ومحلية الحلول والآليات المبتكرة لتسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك ضمن اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي عقده برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وضمن المبادرات المتواصلة لتعزيز التكامل الحكومي، وتبادل التجارب والخبرات والاحتفاء بإنجازات تصفير البيروقراطية على المستويين الاتحادي والمحلي وفي القطاع.

وتم خلال اللقاء، عرض مستجدات برنامج خدمات 2.0، ومناقشة الجهود الكفيلة بتسريع تبنيه وتطبيقه في مختلف الجهات، فيما استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية تجربتها في تطوير الخدمات، وقدمت وزارة المالية عرضاً حول جهودها ومبادراتها في تصفير البيروقراطية، وعرضت وزارة تنمية المجتمع عدداً من مبادراتها ومشاريعها في هذا المجال، فيما اختتمت فعاليات اللقاء بجلسة حوارية بحثت دور البلديات في تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

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وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتوحيد الجهود الهادفة لتسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيراً إلى أن اللقاءات الدورية مع الجهات تمثل منصة لتبادل الأفكار والخبرات ومشاركة التجارب تعود بأثر إيجابي على الجهد العام الهادف لتصفير البيروقراطية في العمل الحكومي.

وقال: «إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يقوم على رؤية متكاملة للعمل الهادف لإحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وترسيخ منظومة إجراءات مبسطة وسريعة وعالية الكفاءة، تعزز رحلة المتعامل، وتدعم النمو الاقتصادي، وتنافسية القطاعات».

من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «عملنا في عام 2023 على تطبيق دليل خدمات 2.0، الذي يعتبر نهجاً جديداً في الحكومة الاتحادية لتطوير الخدمات، ومنه انطلقنا لتطوير خدماتنا وتطبيق مفاهيم جديدة مثل شخصنة الخدمات، وتحويلها إلى خدمات سهلة وجديدة، ومن أجل ذلك شكلّنا فرق عمل وربطنا مع الجهات ذات العلاقة وطبقنا ممارسات القطاع الخاص التي أسهمت في رفع سعادة المتعاملين بشكل ملحوظ، وانخفاض الملاحظات وتقليل حقول الخدمات في القنوات الرقمية».

وأضاف: «سنواصل في الوزارة جهودنا ولن نتوقف عند الإنجازات التي حققناها، فلدينا خطة واضحة للعمل على 150 إجراء ضمن الحزم المقبلة لبرنامج تصفير البيروقراطية».

وتابع: «مواكبة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية 53 عملية ربط أسهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات البرنامج، كما استطعنا تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية ومبادرة».

وقالت عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع: «نُؤمن في وزارة تنمية المجتمع بالدور المحوري لتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكة على المستويين الاتحادي والمحلي في رفع جودة حياة المجتمع، وجاءت مشاركتنا لاستعراض تجربة الوزارة في تطوير منصة الدعم الاجتماعي، وتسليط الضوء على استدامتها وجاهزيتها للمستقبل، إلى جانب ذلك تم استعراض أبرز النتائج وأثرها الاجتماعي على المتعاملين».

من جهتها، قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية: «سلطنا الضوء على قصص النجاح التي حققتها الوزارة في مجال التحول الرقمي، مثل بوابة التبادل التلقائي للمعلومات التي أسهمت في تقليص الوقت المستغرق للإنجاز وتقليل الأخطاء وعدد المستندات المطلوبة، إضافة لاستعراض عمليات الوزارة الخاضعة لبرنامج تصفير البيروقراطية وإبراز جهودها في هذا المجال من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم الخدمات بشكل جذري والتكامل والربط بين الأنظمة الإلكترونية، والاستباقية في تقديم الخدمات، ونجحنا في خفض عدد الإجراءات 71 % وتقليص المدة الزمنية للإنجاز 73 %، وتقليص عدد الاشتراطات والمتطلبات 33 % مما يعزز تجربة المتعاملين».

وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تعتبر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» المحرك الرئيسي للتحول الرقمي في الدولة، وتعمل على تحقيق توجهات تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والمرونة في العمل الحكومي، لنكون من أوائل الدول التي تنجح في بناء حكومة خالية من البيروقراطية».

وتحدث المهندس سالم بن ربيعة، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، خلال اللقاء، عن دور الاتحاد للماء والكهرباء والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى المناطق والمتعاملين الذين تتم خدمتهم باحترافية، متطرقاً إلى تجربة الاتحاد للماء والكهرباء في برنامج تصفير البيروقراطية.