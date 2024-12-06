«مجلس السعادة والإيجابية» يناقش نتائج المؤشرات الاستراتيجية



ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، الذي انعقد في مقر الوزارة في العاصمة أبوظبي. وناقش الاجتماع نتائج المؤشرات الاستراتيجية في المجالات المرورية والجنائية والسلامة المدنية، كما تم استعراض الجاهزية الاستباقية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر المحتملة، إضافة إلى مناقشة مستويات التقدم في مكافحة الجرائم الإلكترونية والظواهر الإجرامية الحديثة، وتقييم الخطط الراهنة وأفضل السبل لتحقيق المؤشرات المستهدفة؛ بما يضمن استدامة تعزيز الشعور بالأمن والأمان لكافة أفراد مجتمع الإمارات.



حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط.

