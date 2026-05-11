170 دراجة نارية مخالفة للسلامة المرورية

أسفرت حملة ضبطية وتوعوية خاصة بالدراجات النارية عن ضبط 170 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق الإمارة، حيث واصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، من خلال حملة أطلقتها إدارة المرور والدوريات 10 أبريل 2026.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الدراجات النارية بإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب ضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على مستخدمي الطريق، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز الانضباط المروري في الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية.

وأكد المقدم عبدالله عبدالرحمن السامان النعيمي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الدراجات المضبوطة كانت غير مرخصة، فيما تبين أن قائديها لا يحملون رخص قيادة، مشيراً إلى تشكيل فريق متخصص للبحث والتعقب والضبط المروري، نفذ حملات ميدانية مكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف رصد وضبط الدراجات المخالفة والحد من الحوادث المرورية الجسيمة.