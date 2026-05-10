Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

إخماد حريق في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون إصابات

undefined's profile picture

البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة، من دون تسجيل أي إصابات، وتتم حالياً عمليات التبريد.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أصدر توضيحاً بشأن الدخان الملاحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة الفيبرجلاس المستخدمة في تصنيع القارب.

وتابع: "تدعو الجهات المعنية الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة".