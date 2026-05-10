إخماد حريق في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون إصابات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة، من دون تسجيل أي إصابات، وتتم حالياً عمليات التبريد.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أصدر توضيحاً بشأن الدخان الملاحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة الفيبرجلاس المستخدمة في تصنيع القارب.

وتابع: "تدعو الجهات المعنية الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة".