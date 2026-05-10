مكتوم بن محمد: تعلمنا من مدرسة محمد بن راشد أن رهاننا المستمر على الابتكار

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، هيرويوكي أوغاوا، مؤسس شركة "كاسوميغاسيكي كابيتال" اليابانية الرائدة في الأصول العقارية، وناقشا أبرز المستجدات في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتطوير العقاري، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار المستدام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "التقيت هيرويوكي أوغاوا، مؤسس شركة "كاسوميغاسيكي كابيتال" اليابانية الرائدة في الأصول العقارية. وناقشنا أبرز المستجدات في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتطوير العقاري، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار المستدام".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "بيئة الأعمال في الإمارات تدعم توسع الشركات الدولية، ونهج الشراكات الاستراتيجية محرك رئيسي لنمونا الاقتصادي. وكما تعلمنا من مدرسة الشيخ محمد بن راشد، فإن رهاننا المستمر على الابتكار وتسخير التطور التكنولوجي هو وسيلتنا الأهم لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات".