"طرق دبي" تفتتح محطة حافلات مول الإمارات الذكية بخدمات رقمية تفاعلية على مدار الساعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، محطة حافلات مول الإمارات الذكية، أول محطة ذكية للحافلات، في خطوة نوعية تُبرز توجّهات الهيئة نحو تطوير منظومة نقل جماعي متكاملة تعتمد على التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز خدمة المتعاملين ويرسّخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التنقّل المستدام، وتتميّز المحطة بتصميم عصري ومستدام يتماشى مع الهوية المؤسسية للهيئة، ويُظهر توجّهاتها المستقبلية، حيث جرى تحويل كل خدمات المتعاملين إلى خدمات رقمية تفاعلية واستباقية متاحة على مدار الساعة (24/7)، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتقديم رحلة استخدام سلسة ومريحة، وتخدم المحطة 11 خطاً للحافلات، وترتبط بشكل مباشر مع محطة مترو مول الإمارات.

وتُعدّ المحطة الذكية نموذجاً متقدماً لمستقبل محطات النقل الجماعي في دبي، حيث تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، وسيجري التوسّع في تنفيذ هذا النموذج مستقبلاً، لتعزيز تكامل منظومة النقل الجماعي، وتقديم حلول تنقّل ذكية ومستدامة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتواكب طموحات المستقبل.

دمج التكنولوجيا المتقدمة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن افتتاح أول محطة ذكية للحافلات يشكّل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وجاذبة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمات تنقّل متطورة وآمنة وسلسة، تعتمد على الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات تطويرية تهدف إلى إعادة تعريف خدمة التنقّل اليومي عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف عناصر البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع السكان والزوار على اعتماد وسائل النقل الجماعي في تنقّلاتهم اليومية، لتكون الخيار المفضل للتنقّل في إمارة دبي.

وقال معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الارتقاء بخدمة المتعاملين عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة والكفاءة للمستخدمين، ويعزز جاذبية منظومة النقل الجماعي، مشيراً إلى أن اعتماد النموذج الرقمي المتكامل يُتيح رفع كفاءة التشغيل وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين، إلى جانب تضمين المحطة أنظمة متقدمة لإدارة الحشود ورصد المخالفات باستخدام كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مستويات السلامة والانسيابية في الاستخدام".

مواصفات المحطة

وتبلغ مساحة المحطة الذكية نحو 147 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 متعاملاً داخل المحطة، إضافة إلى استراحة مخصصة للسائقين، بهدف توفير بيئة تشغيلية متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، ورُوعي في تصميم المحطة تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وراحة المستخدمين، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تجمع بين المرونة والابتكار.

وتحتوي المحطة على مجموعة من الأنظمة والخدمات الرقمية المتطورة، في مقدمتها الشاشة الرئيسة للمعلومات اللحظية، التي توفر خرائط مرافق المحطة، وتعرض مواعيد وصول وسائل النقل المختلفة، مع تكامل مباشر مع شبكة مترو دبي لعرض أوقات الوصول، إلى جانب التكامل مع مركبات الأجرة، لتوضيح مواقع المواقف وتوفرها بشكل فوري، فضلاً عن عرض أبرز المعالم المحلية وطرق الوصول إليها، وبث محتوى توعوي للمتعاملين.

وتسهم المنظومة المعلوماتية في تمكين المستخدمين من التخطيط المسبّق لرحلاتهم، واتخاذ قرارات تنقّل أكثر كفاءة، كما تشتمل المحطة على شاشة الكشك الذكي لتقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين، التي توفر مساعداً افتراضياً لتخطيط الرحلات، والإجابة عن استفسارات المتعاملين، إضافة إلى خدمات المفقودات، وإمكانية التواصل المباشر مع مركز الاتصال، وهو ما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، وتوفر الدعم الفوري للمستخدمين، وصولاً إلى تحقيق السعادة للمتعاملين.

وزُوّدت المحطة بشاشة متخصصة، لعرض مواعيد وصول الحافلات بشكل آني، إلى جانب إظهار نسبة إشغال الحافلات القادمة، بما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تنقّل أكثر كفاءة، وتسهم هذه الخاصية في تحسين توزيع الطلب على الرحلات وتقليل الازدحام، كما زُوّدت بأجهزة حديثة لشراء التذاكر وشحنها رقمياً بسهولة، إضافة إلى جهاز بيع ذكي يتيح شراء المشروبات مع إمكانية الاستفادة من برامج نقاط الولاء، بما يعزز راحة المستخدم ورحلته داخل المحطة.

ببيانات آنية

وفي جانب السلامة وإدارة العمليات، زُوّدت المحطة بكاميرات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح مراقبة الحشود ورصد المخالفات بشكل دقيق، وتسهم هذه التقنيات في تعزيز الانضباط وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق، إلى جانب دعم فِرق التشغيل ببيانات تحليلية لحظية، تسهم في تحسين كفاءة الإدارة واتخاذ القرار، ورُوعي في تنفيذ المحطة، تحقيق أعلى معايير الاستدامة العالمية، حيث جرى تزويدها بألواح شمسية لتوليد الطاقة، إلى جانب حساسات ذكية لمراقبة جودة الهواء، بما يُظهر التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ودعم توجهات دبي نحو الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الموارد.

11 خطاً

وتُعدّ محطة حافلات مول الإمارات الذكية إحدى أهم نقاط الربط الحيوية في شبكة النقل الجماعي في دبي، حيث تخدم 11 خطاً للحافلات، منها 6 خطوط لتغذية مترو دبي، وثلاثة خطوط داخلية، وخطين موسميين، وتربط المحطة العديد من المناطق السكنية والتجارية والسياحية، أهمها: البرشاء، وأم سقيم، والصفوح، والمنارة، والقوز، والغبيبة، والروضة "ذا جرين"، وقرية جميرا الدائرية، والمرابع العربية، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للاستوديوهات، إلى جانب وجهات سياحية بارزة مثل حديقة الزهور "ميراكل جاردن" والقرية العالمية، وهو ما يعزز من دورها محورَ تنقّلٍ رئيساً يخدم شريحة واسعة من السكان والزوار، كما تتميّز المحطة بتكاملها المباشر مع مترو دبي عبر محطة مول الإمارات، بما يوفّر انتقالاً سلساً ومترابطاً بين مختلف وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تعزيز كفاءة التنقّل متعدد الوسائط، وترسيخ مكانة النقل الجماعي خياراً مفضلاً للتنقّل في الإمارة.