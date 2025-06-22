الرئيس الأرميني يستقبل أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية





استقبل فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا سعادة السفير الدكتور خالد الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتزامن مع مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي استضافته العاصمة يريفان.

وأشاد خاتشاتوريان خلال اللقاء بجهود سعادة السفير الدكتور خالد الغيث في مجالات تعزيز ونشر قيم التسامح والقيم الإنسانية العالمية بوجه عام.

وناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات التعليم وبرامج الشباب والمبادرات الثقافية لتعزيز الروابط بين الشعوب في ضوء الشراكة المتنامية بين أرمينيا ودولة الإمارات وأكدا أهمية تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بوصفها أسسا للسلام الإقليمي.

ورحب الطرفان بالمؤتمر الدولي للعدالة الاجتماعية باعتباره منصة حيوية لتعزيز القيم الإنسانية العالمية وتعزيز الحوار الدولي.