طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف للحرارة





توقع "المركز الوطني للأرصاد"أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 06:37 ويكون

بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:47والجزر الثاني عند الساعة 02:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 41 29 75 25

دبي 42 30 70 25

الشارقة 42 29 70 25

عجمان 39 28 70 35

أم القيوين 40 28 70 45

رأس الخيمة 45 27 70 25

الفجيرة 44 32 75 20

العـين 45 28 70 20

ليوا 45 27 70 20

الرويس 42 28 75 20

السلع 43 28 75 30

دلـمـا 38 29 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 80 35

أبو موسى 35 28 80 35