"طرق دبي" تنفّذ جسر بطول 500 متر للقادمين من منطقة البدع بالاتجاه إلى شارعي الشيخ راشد والمستقبل

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً جديداً بطول 500 متر ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي. ويهدف الجسر إلى تسهيل حركة الخروج من منطقة البدع باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، وصولاً إلى شارعي الشيخ راشد والمستقبل، بما يسهم في استيعاب الكثافة المرورية المتنامية في المنطقة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والتنقّل.

وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي، تلبية لاحتياجات التوسُّع السكاني والعمراني في مختلف مناطق الإمارة وتحديداً في منطقة المركز التجاري، التي تحظى بأهمية استراتيجية نظراً لموقعها الحيوي بالقرب من شارع الشيخ زايد، أحد أهم المحاور المرورية في دبي، حيث يسهم في تحسين الربط مع هذا الشريان الرئيس، وتوزيع الحركة المرورية بكفاءة أعلى، والحد من الازدحام في المناطق المحيطة.

ويبلغ طول الجسر الجديد نحو 500 متر، إضافة إلى ثلاثة جسور تم افتتاحها ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري. ويتكوّن الجسر من مسار واحد بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مركبة في الساعة، ويساهم الجسر الجديد في تقليل زمن الرحلة من 8 دقائق إلى دقيقتين، مما يعزز انسيابية الحركة المرورية للقادمين من منطقة البدع باتجاه شارعي الشيخ راشد والمستقبل. كما يتضمن المشروع تحويل التقاطع الضوئي على شارع الثاني من ديسمبر (باتجاه شارعي الشيخ راشد والمستقبل) إلى تقاطع حر، الأمر الذي يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة التنقّل في محيط المنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذ ستة جسور بطول 5000 متر، لتوفير حركة مرورية حرة في عدة اتجاهات، حيث افتتحت الهيئة مسبقاً جسراً يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد في فبراير 2026، وقد جرى افتتاح جسرين في ديسمبر 2025، يخدمان الحركة المرورية المتجهة من شارع الثاني من ديسمبر، باتجاه شارع الشيخ راشد، وشارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل، بسعة مسارين في الاتجاهين، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدّر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسرين بسعة مسارين في الاتجاهين، من شارع المجلس وشارع الشيخ راشد إلى شارع الثاني من ديسمبر، لربط شارع المستقبل مع شارع الثاني من ديسمبر، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدّر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، ويشمل المشروع أيضاً، تحويل دوار المركز التجاري الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية.