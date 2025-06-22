القرقاوي: برؤية محمد بن راشد نجح المكتب التنفيذي في إطلاق مشاريع كبرى رسخت تحولات نوعية في نهضة دبي

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه برؤية ومتابعة سموه المباشرة نجح المكتب التنفيذي على مدار ربع قرن في أن يكون أساساً لاستشراف وصناعة مستقبل دبي.

وأضاف معاليه، "عندما تأسس المكّتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية، ونؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود، ومواصلة رسم مفاهيم جديدة للعمل الحكومي لتظل دبي أسرع مدينة في اتخاذ القرار وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات".