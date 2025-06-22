"التربية" تعتمد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في "رياض الأطفال" بالمدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026.

تُطبق ابتداء من العام الدراسي 2026/2025 وتشمل جميع أنواع المناهج

المطبقة بالمدارس الخاصة، وتهدف إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطالب في سن مبكرة.

اللغة العربية

- تدرّس يومياً بواقع 200 دقيقة أسبوعياً بمعدل 40 دقيقة يومياً.

- تزيد المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً بواقع 60 دقيقة يومياً بحلول العام الدراسي 2028/2027.

التربية الإسلامية

- تُدرّس للطلبة المسلمين بواقع 90 دقيقة أسبوعياً.

- يمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً مدة كل منها 30 دقيقة.

- أو حصتين أسبوعياً مدة كل منهما 45 دقيقة.

المفاهيم الاجتماعية

- إلزام المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة وجغرافية الإمارات وبيئة الإمارات والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال.

- غرس المفاهيم بطريقة مبسطة مبنية على أسلوب التعليم بالألعاب ضمن البرنامج اليومي داخل وخارج الصف خلال اليوم الدراسي.