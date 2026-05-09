إدانات واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات





أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أي اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.

وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.. وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.