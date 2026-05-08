«نسائية كهرباء دبي» تعزز مهارات الموظفات في التعامل مع التحديات

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من المحاضرات التوعوية الافتراضية لصقل مهارات الموظفات حول سبل التعامل مع التوتر والتحديات المتغيرة، واطلاعهن على طرق مساعدة أبنائهن أثناء فترة التعلم عن بعد، لضمان استمرارية الدراسة، وجودة التعليم في مختلف الظروف.

خلال الجلسات، التي شارك فيها أكثر من 300 موظفة، سلط مجموعة من المختصين والاستشاريين الضوء على أحدث الممارسات العالمية، التي تساعد النساء العاملات على تأدية أدوارهن المتعددة بوصفهن أمهات وموظفات، والارتقاء بقدراتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن الأسرية والوظيفية.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لترسيخ مكانة المرأة بوصفها شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وبناء الأجيال القادرة على مواصلة رحلة التميز والإنجازات. وتقدم اللجنة النسائية كل مقومات الدعم المؤسسي والمجتمعي للمرأة، وتلتزم بمد جسور التواصل مع الموظفات للتعرف بشكل دائم على احتياجاتهن واهتماماتهن، وتلبية متطلباتهن وتطلعاتهن على جميع الصعد».

وأعربت الموظفات عن شكرهن للهيئة لحرصها المتواصل على توفير بيئة تفاعلية ومحفزة، تسهم في ضمان أعلى مستويات السعادة والإيجابية في بيئة العمل والمنزل.