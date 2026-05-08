منصور بن زايد والرئيس التركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين





التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الجمهورية التركية.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّله الرئيس رجب طيب أردوغان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزهما بما يدعم أولويات التنمية المتبادلة في البلدين ومصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين..وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية و اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تحقيق أهدافها.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التركية، والحرص المشترك على تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.