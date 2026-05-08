شرطة دبي تفتتح معرضاً مرورياً في العربي سنتر

افتتح العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، معرضاً مرورياً في «العربي سنتر»، وذلك ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي انطلق تحت شعار «أعبر بأمان»، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بهدف تعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع.

وأكد العميد عصام العور، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص شرطة دبي على استثمار الفعاليات المجتمعية في تعزيز الرسائل التوعوية المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وأشار إلى أن المعرض تضمن منصات توعوية وتثقيفية متنوعة، استعرضت أحدث المبادرات والخدمات الذكية والتقنيات المستخدمة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات توعوية للجمهور حول أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، واستخدام وسائل التنقل الآمنة، والانتباه أثناء القيادة.

وتضمّن المعرض أيضاً منصة السلامة المرورية، والتي تُعد إحدى المبادرات الذكية الهادفة إلى نشر الوعي المروري وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، من خلال توفير محتوى توعوي وإحصائي وتفاعلي يسهم في رفع مستوى المعرفة بالسلوكيات المرورية الآمنة.

واطّلع الزوار في المعرض على أبرز الخدمات والمزايا التي توفرها منصة السلامة المرورية، وآلية الاستفادة منها في متابعة الحملات والمبادرات التوعوية، بما يدعم جهود شرطة دبي في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.

وأشاد العميد عصام العور، بالتعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يُعد ركيزة أساسية في دعم الجهود التوعوية وتحقيق مستهدفات السلامة المرورية في إمارة دبي.

وشهد المعرض تفاعلاً من الزوار ورواد المركز التجاري، حيث تم توزيع مواد توعوية وهدايا تثقيفية، إلى جانب تعريف الجمهور بالمبادرات المرورية والخدمات المقدمة لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.