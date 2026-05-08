12.6 % انخفاضاً في الوفيات المرورية برأس الخيمة

متابعة- أحمد أبو الفتوح وموفق محمد

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تحقيق مؤشرات مرورية إيجابية خلال عام 2025، حيث سجلت الإمارة انخفاضاً ملحوظاً في معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة 12.6 %، إلى جانب تراجع في مؤشرات حوادث الدهس والحوادث البليغة، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عنها، في نتائج تعكس فاعلية الخطط المرورية والتوعوية، وتطور منظومة السلامة المرورية في الإمارة.

وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات، بالتزامن مع إطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026، تحت شعار «أعبرُ بأمان»، بحضور العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وذلك في «منار مول» برأس الخيمة، ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026، بهدف تعزيز الوعي المروري، وترسيخ ثقافة السلامة بين مختلف فئات المجتمع.

ودشن العميد جمال الطير، خلال افتتاح الفعاليات، حملة مرورية توعوية أطلقتها شرطة رأس الخيمة، تحت عنوان «أعبرُ بأمان»، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة للمشاة، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحذر والانتباه الكامل أثناء عبور الطرق، خاصة عند التقاطعات ومعابر المشاة، بما يسهم في تعزيز سلامة المشاة، وتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري.

وأوضح العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية، أن الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في مختلف طرق الإمارة، ضمن منظومة مرورية متقدمة، جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة تحسن بلغت 12.6 %، وانخفض مؤشر حوادث الدهس بنسبة تحسن بلغت «4.1 %»، فيما انخفض مؤشر الحوادث البليغة بنسبة تحسن بلغت 2.5 %، وذلك وفقًاً للإحصائية المرورية لعام 2025.

وأكد العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن الإدارة العامة للعمليات المركزية، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، تواصل تنفيذ خطط متكاملة لتطوير منظومة السلامة المرورية، عبر تبنّي أحدث التقنيات الذكية والأنظمة الحديثة، بما يعزز مكانة الإمارة بين المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وكشف المنصوري عن تدشين غرفة تحكم وسيطرة متطورة بمعايير عالمية، ترتبط بشكل مباشر بالدوريات المرورية، عبر أنظمة وتقنيات ذكية متقدمة، إلى جانب إطلاق غرفة عمليات متحركة متخصصة لإدارة أزمات الطرق والحوادث المرورية بكفاءة عالية وسرعة استجابة متقدمة.

وصاحب انطلاق أسبوع المرور الخليجي الموحد، تنظيم معرض مروري توعوي، وعدد من الفعاليات والبرامج التثقيفية والمسابقات المتنوعة الموجهة للجمهور خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب بث رسائل ومواد توعوية مرئية عبر الشاشات الإلكترونية، بهدف تعزيز الثقافة المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، بأساليب تفاعلية، تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً.

إحصاءات

من جهة أخرى، كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية، أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة، مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير، والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.