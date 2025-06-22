محمد بن راشد: سيبقى رهاننا على الشباب وأفكارهم لبناء مستقبل أفضل لبلادنا

احتفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع فريق عمل سموه في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب، مؤكداً سموه أنه خلال 25 عاماً كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير وذراعاً تنفيذياً لرؤية سموه في صنع المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "احتفلت مع فريق عملي في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب، خلال 25 عاما كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار .. وداعماً لاتخاذ القرار .. ومسرّعاً للتغيير .. وذراعاً تنفيذياً لرؤيتنا في صنع المستقبل".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "مشاريع المكتب في كافة المجالات الحكومية .. والاقتصادية .. والمجتمعية .. والتقنية ستبقى نموذجاً لطريقتنا في العمل .. وأسلوبنا الفريد في صنع وتسريع التغيير وتمكين واحتضان الأفكار .. ورفع السقف أمام كوادرنا الشابة".

واختتم سموه: "شكرنا وتقديرنا لفريق عملنا عبر ربع قرن من الإنجاز وهم خلف الكواليس .. وسيبقى رهاننا على الشباب .. وأفكارهم .. وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا".