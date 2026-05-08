مكتوم بن محمد يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "كارتييه" العالمية التعاون في قطاع المنتجات الفاخرة

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، فيرلا، الرئيس التنفيذي لشركة كارتييه العالمية و بحثا فرص التعاون في قطاع المنتجات الفاخرة بالإمارات، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتجزئة الفاخرة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "التقيت اليوم لويس فيرلا، الرئيس التنفيذي لشركة كارتييه العالمية، وبحثنا فرص التعاون في قطاع المنتجات الفاخرة بالإمارات، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتجزئة الفاخرة. بيئة الأعمال في الإمارات تدعم توسع العلامات العالمية، ونهج الشراكة مع القطاع الخاص هو محرك رئيسي لنمونا الاقتصادي. والابتكار والتصميم أساس لتعزيز تنافسية قطاع التجزئة الفاخرة في دبي وتطوير تجارب التسوق التي تلبي تطلعات سكّانها وزائريها من كافة أنحاء العالم".