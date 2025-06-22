"طرق دبي" تعلن توسعة محطة مترو برج خليفة / دبي مول لزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 65%

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، توسعة محطة مترو برج خليفة/ دبي مول، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد مستخدمي المحطة، وتحديداً في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات والإجازات الوطنية، حيت ستزيد مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، وسترتفع الطاقة الاستيعابية من 7250 راكباً في الساعة، إلى 12320 راكباً في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 65% وستصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمحطة، بعد اكتمال أعمال التوسعة إلى 220 ألف راكب يومياً.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعد محطة برج خليفة/ دبي مول، واحدة من أهم محطات مترو دبي، نظراً لموقعها الحيوي، بالقرب من برج خليفة ودبي مول ومنطقة برج خليفة (Dubai Downtown)، وتعد المحطة الخيار الأفضل والأسهل لوصول السكان والزوار للمنطقة برج خليفة ودبي مول، والخروج منها، لا سيما في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات والإجازات الوطنية، مؤكداً أن توسعة المحطة، تهدف إلى استيعاب النمو المستمر في عدد الركاب، والزيادة المتوقعة حتى عام 2040، حيث يصل عدد مستخدمي المحطة في احتفالات رأس السنة الميلادية، أكثر من 110 آلاف راكب، وسجلت السنوات الخمس الماضية نمواً سنوياً في عدد مستخدمي المحطة، بلغ 7.5%".

عدد الركاب

وأضاف الطاير: "شهدت محطة برج خليفة/ دبي مول، نمواً في أعداد مستخدميها، منذ افتتاحها مطلع عام 2010، حيث ارتفع عدد الركاب من 6 ملايين و130 ألف راكب عام 2013، إلى 7 ملايين و254 ألف راكب عام 2016، وواصل العدد ارتفاعه ليصل إلى 7 ملايين و885 ألف راكب عام 2019، بمعدل 43 ألف راكب يومياً صعودا ونزولا، ثم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين و827 ألف راكب عام 2022، وتجاوز عدد ركاب المحطة 10 ملايين و 202 ألف راكب عام 2023، بمعدل 56 ألف راكب يومياً، وبلغ عدد مستخدمي المحطة عام 2024، أكثر من 10 ملايين و577 ألف راكب، بمعدل يومي قرابة 58 ألف راكب صعودا ونزولا".

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، تحسين المداخل وجسور المشاة، لتسهيل وصول الركاب للمحطة، وتوسعة منطقة الالتقاء والأرصفة، وإنشاء سلالم ومصاعد إضافية، وفصل بوابات الدخول عن بوابات الخروج، وزيادة عدد بوابات التعرفة، إلى جانب توسعة المساحات الاستثمارية لتعزيز الإيرادات، كما يشمل المشروع تنفيذ الأعمال المتعلقة بعناصر التكامل، مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى، وأعمال الزراعة التجميلية.

تصميم المحطة

تجدر الإشارة إلى أن التصميم المعماري لمحطة برج خليفة/ دبي مول، مماثل لتصميم المحطات العلوية لمترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، وهو تصميم يتخذ من الصدف شكلاً له، ويرتكز التصميم الداخلي على النمط التصميمي الحالي ومحاور السلامة والأمن وسهولة حركة الركاب ، حيث روعي في التصميم الوضوح والبساطة، مع تقليل مسافات التنقل إلى أدنى مستوى ممكن، وروعي في المساحات المتوفرة الحفاظ على التواصل البصري، كما أن مداخل المحطة على المستوى الأرضي متكاملة مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى التي تشمل الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وغيرها، وتوفر ربطاً مباشراً مع حركة المشاة، وتواصلاً مع البيئة المحيطة بالمحطة، وروعي في المحطة أيضاً مواءمتها لمتطلبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، وعربات الأطفال.