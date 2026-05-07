محمد بن زايد والسيسي يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

رافق سموه وفخامة الرئيس المصري وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.