منصور بن محمد: الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وذلك بعد اختيار نادي دبي لكرة السلة للمشاركة بدءاً من الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة التي تعتبر من أهم البطولات العالمية التي تستضيف أفضل الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

وتوجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعم سموه المستمر للمنظومة الرياضية في دبي.

وأكد سموه أن الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وسيبقى مجلس دبي الرياضي الداعم الأول لكل الرياضات والمواهب الطموحة بالوصول إلى العالمية والتألق في كبرى المحافل الرياضية، مضيفاً سموه دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة أولى لمختلف الرياضات الجماعية والفردية وحاضنة للرياضيين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً لسموكم @HamdanMohammed على دعمكم المستمر للمنظومة الرياضية في دبي، وبفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المتواصلة، يواصل مجلس دبي الرياضي جهوده لترسيخ مكانة الإمارة كمركز رياضي عالمي."

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد: "كما نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه الخطوة، ليكون أول نادٍ من المنطقة يشارك في الدوري الأوروبي، الذي يستقطب نخبة أندية كرة السلة الأوروبية … نتمنى كل التوفيق للنادي والقائمين عليه في تمثيل دبي ودولة الإمارات بأفضل صورة، ونجدد في مجلس دبي الرياضي التزامنا بدعم الأندية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف المحافل الرياضية".